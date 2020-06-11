Синоптик Наталья Диденко предупредила, где в Украине 12 июня ожидаются дожди с грозами и шквальный ветер
11 июня, 2020, 13:39
12 июня в большинстве областей Украины ожидается +28 ... + 35 ° С
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
"Значительная часть территории Украины будет принадлежать зоне повышенного атмосферного давления, поэтому будет сухая погода", - сообщила Диденко.
На Западе атмосферный фронт обусловит кратковременные грозовые дожди.
"Эти дожди могут переходить в ливень с грозами, даже с шквалом", - отметила синоптик.
Температура остается высокой, +28 ... + 35 ° С в большинстве областей.
На Западе из-за дождей +24 ... + 28 ° С.
В Киеве завтра, 12 июня, жарко, +31 ... + 33 ° С. Ожидается без осадков.
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