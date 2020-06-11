Строительство новых "зеленых" электростанций в Украине "притормозят", тарифы снизят: правительство подписало меморандум с инвесторами
Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
"Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики" подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславець, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации.
Документ предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации «зеленых» тарифов, предусматривающий их уменьшения. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.
Положением меморандума также прекращается строек СЭС с 31 июля в пределах действия "зеленого" тарифа. С 31 июля 2020 тариф для них будет устанавливаться на зеленых аукционах. На строительство ВЭС после завершения уже начатых проектов также накладываются ограничения.
Кроме того, на станции ВИЭ наложена частичная ответственность за небалансы энергосистемы.
- Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику даст Украине возможность экономить 6 млрд грн ежегодно , начиная с этого года. За период до 2030 года - это более 2 млрд евро экономии.
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