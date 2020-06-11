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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько заработают Джошуа и Фьюри за два боя между собой

Стало известно, сколько заработают Джошуа и Фьюри за два боя между собой


фото: Getty Images
Британские боксеры Джошуа и Тайсон Фьюри в двух поединках за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе разделят между собой гонорар в $300 млн

Об этом заявил промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, сообщает Mirror .

По его словам, в первом бою призовой фонд будет поделен поровну, а в реванше победитель займет 60% гонорара, а неудачнику достанется 40%.

Уоррен уточнил, что за каждый бой боксеры получат по $60-70 млн. Таким образом, за два поединка Фьюри и Джошуа разделят около $300 млн.

Издание отмечает, что Фьюри и Джошуа, возможно, не удастся определить абсолютного чемпиона мира, поскольку у обоих чемпионов есть обязательные претенденты - британец Диллиан Уайт и украинец Александр Усик соответственно.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), Джошуа удерживает титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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