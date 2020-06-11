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Espreso.tvСпортСтало известно, какие футбольные клубы были против доигрывание сезона в первой лиге

Стало известно, какие футбольные клубы были против доигрывание сезона в первой лиге


фото: fcbalkans.com
Футбольные клубы "Черноморец", "Николаев", "Авангард" и "Балканы" проголосовали против доигрывания сезона в первой лиге

Об этом сообщает официальный сайт харьковского "Металлист-1925".

Сегодня, 11 июня в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоялась внеочередная конференция ПФЛ, на которой футбольные клубы первой лиги проголосовали за возобновление сезона.

За решение продолжить чемпионат проголосовали 11 представителей клубов, 4 голоса были против продолжения сезона, 1 участник голосования воздержался.

Против продления сезона выступили одесский "Черноморец", "Николаев", краматорский "Авангард" и "Балканы" из села Заря.

В турнирной таблице первой лиги львовский "Рух" идет на первой строчке. Второе место у  луцкой "Волыни". Третью-шестую строчки делят "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес".

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