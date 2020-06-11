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Espreso.tvСпортСтало известно, где и в каком формате доигрывают Лигу Европы

Стало известно, где и в каком формате доигрывают Лигу Европы


фото: Getty Images
УЕФА планирует провести решающие матчи Лиги Европы в формате "Финала восьми" в Германии

Об этом сообщает ESPN .

УЕФА пока ведет переговоры о проведении решающих матчей Лиги Европы. Турнир, скорее всего, в августе примет Франкфурт-на-Майне, где состоится мини-турнир восьми команд.

Лигу Европы приостановили на стадии 1/8 финала. В первом матче "Шахтер" победил в гостях немецкий "Вольфсбург" 2: 1. Повторную встречу было отложено на неопределенный срок, где и когда она состоится сих пор не известно.

В формате "Финала восьми" УЕФА намерен доиграть и Лигу чемпионов, решающие матчи которой пройдут на стадионах Португалии.

Окончательное решение по завершению еврокубков УЕФА примет 17 июня.

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