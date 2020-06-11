Сегодня три года действия безвиза: украинцы осуществили почти 50 млн поездок в ЕС
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
11 июня 2020 - ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездках в страны Европейского Союза (кроме Ирландии), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегии и Швейцарии, входящих в Шенгенскую зону, но не являющиеся членами ЕС.
"С начала действия безвиза (с 11 июня 2017 по апрель 2020 года) украинцы в целом провели почти 49 млн поездок в страны ЕС как по биометрическим, так и не биометрическими документами", - сообщает пресс-служба ведомства.
За второй год безвиза количество украинцев, которые предпочли безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), выросло в 4,2 раза, по сравнению с первым годом.
При этом в 2018-2019 годах общее количество поездок в страны Шенгена выросла на миллион: с 17,5 млн поездок в 2018 году до 18,65 млн в 2019 году.
В первые месяцы этого года тенденция продолжалась: в январе-феврале, до начала пандемии коронавируса, украинцы пересекли границу с ЕС 3 млн раз, сравнительно с 2,3 млн за аналогичный период в 2019 году.
Активный движение - на границе с Польшей, а также на пунктах пропуска через Венгрию и Румынию, несколько меньше - со Словакией.
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