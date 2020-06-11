Ryanair планирует с 1 июля возобновить более 20 маршрутов из Украины

11 июня, 2020, 16:36

Ирландский лоукостер Ryanair планирует с 1 июля восстановить более 20 регулярных маршрутов из Украины в рамках летнего расписания компании на 2020 год

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНИАН.

"Ryanair рад объявить, что возобновит более 20 маршрутов в/из Украины, начиная с 1 июля 2020 года, в рамках нашего графика на лето 2020 года. Мы гордимся тем, что обслуживаем 4 аэропорта в Украине, и с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, чтопоможет поднять экономику региона и защитить тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые маршруты также будут доступны с последней недели июня.

По информации пресс-службы, украинцы смогут посетить многие страны, включая Грецию, Кипр и Испанию.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair объявил, что планирует с 6 июля возобновить рейсы из 4 городов Украины в 4 города Италии.

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