Ryanair планирует с 1 июля возобновить более 20 маршрутов из Украины
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНИАН.
"Ryanair рад объявить, что возобновит более 20 маршрутов в/из Украины, начиная с 1 июля 2020 года, в рамках нашего графика на лето 2020 года. Мы гордимся тем, что обслуживаем 4 аэропорта в Украине, и с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, чтопоможет поднять экономику региона и защитить тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые маршруты также будут доступны с последней недели июня.
По информации пресс-службы, украинцы смогут посетить многие страны, включая Грецию, Кипр и Испанию.
- Напомним, ирландский лоукостер Ryanair объявил, что планирует с 6 июля возобновить рейсы из 4 городов Украины в 4 города Италии.
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