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Espreso.tvОбществоРоссия разжигает религиозный конфликт в оккупированных Крыму и Донбассе, - Помпео

Россия разжигает религиозный конфликт в оккупированных Крыму и Донбассе, - Помпео


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ в оккупированном Крыму и Донбассе запугивает религиозные группы, которые не поддерживают незаконную политику Кремля

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о соблюдении религиозных свобод в мире, сообщает Голос Америки.

В частности, в Крыму продолжают преследовать и запугивать представителей религиозных меньшинств, среди них - верующих Украинской православной церкви (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви, крымских татар-мусульман, свидетелей Иеговы.

В отчете отмечается, что российские СМИ пытаются посеять подозрения и страх в отношении определенных религиозных групп, в частности в отношении мусульман-крымских татар, они часто изображают их как людей, причастных к исламистским группировкам.

"Оккупационные власти продолжают задерживать и сажать крымских татар, особенно, если человека подозревают в причастности к мусульманской политической организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в России, но легальна в Украине", - цитирует отчет Госдепа Голос Америки.

Помпео подчеркнул, что в Крыму продолжаются преследования представителей религиозных меньшинств и регулярно нарушаются права человека.

Кроме того, на оккупированном Донбассе нет возможности зарегистрироваться большинству религиозных групп, которые признаны украинским законодательством.

"Силы, контролируемые Россией, продолжают использовать здания религиозных меньшинств в качестве военных учреждений", - говорится в отчете.

Согласно документу, в Украине уменьшилось количество случаев антисемитизма по сравнению с предыдущими годами. Между тем, докладчики отмечают, что расследование антисемитского вандализма в Украине обычно заканчиваются безрезультатно.

Оккупационные власти подвергают дискриминации и преследуют духовенство и верующих ПЦУ и несогласных с аннексией полуострова крымских татар.

Оккупационная "власть" постановил изъять из собственности ПЦУ помещения кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги. Это единственный храм ПЦУ в Симферополе.

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