 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия обвинила Украину в "выходе из Минского процесса" из-за приобщения к ТКГ вынужденных переселенцев

Россия обвинила Украину в "выходе из Минского процесса" из-за приобщения к ТКГ вынужденных переселенцев


фото: kp.ru
Глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов заявил, что Украина не хочет обсуждать политическую часть Минских соглашений с представителями "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает российский Интерфакс .

Он отметил, что в соответствии с пунктами 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений Украина должна обсуждать политические вопросы "с представителями Донецка и Луганска", но "собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, проживающих сейчас на территории Украины".

По мнению Грызлова, Украина решила вести переговоры с людьми, "которые сам и назначил", а такая позиция "фактически означает выход Украины из минского процесса".

Грызлов также обвинил украинскую власть в саботаже обмена удерживаемыми лицами, поскольку они "отказываются от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена", и назвал провокацией одностороннее открытие Киевом КПВВ на Донбассе.

Кроме того, заявил Грызлов, "решение о прекращении огня Киев не принял".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать