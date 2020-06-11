Россия обвинила Украину в "выходе из Минского процесса" из-за приобщения к ТКГ вынужденных переселенцев
Об этом сообщает российский Интерфакс .
Он отметил, что в соответствии с пунктами 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений Украина должна обсуждать политические вопросы "с представителями Донецка и Луганска", но "собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, проживающих сейчас на территории Украины".
По мнению Грызлова, Украина решила вести переговоры с людьми, "которые сам и назначил", а такая позиция "фактически означает выход Украины из минского процесса".
Грызлов также обвинил украинскую власть в саботаже обмена удерживаемыми лицами, поскольку они "отказываются от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена", и назвал провокацией одностороннее открытие Киевом КПВВ на Донбассе.
Кроме того, заявил Грызлов, "решение о прекращении огня Киев не принял".
- Напомним, во время первого заседания ТКГ с участием переселенцев как представителей ОРДЛО представители "ЛДНР" нервничали, хамили, и пытались оказать провокации .
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