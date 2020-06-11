Россия обвинила Украину в "выходе из Минского процесса" из-за приобщения к ТКГ вынужденных переселенцев

11 июня, 2020, 14:33

Глава российской делегации на переговорах Борис Грызлов заявил, что Украина не хочет обсуждать политическую часть Минских соглашений с представителями "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщает российский Интерфакс .

Он отметил, что в соответствии с пунктами 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений Украина должна обсуждать политические вопросы "с представителями Донецка и Луганска", но "собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, проживающих сейчас на территории Украины".



По мнению Грызлова, Украина решила вести переговоры с людьми, "которые сам и назначил", а такая позиция "фактически означает выход Украины из минского процесса".



Грызлов также обвинил украинскую власть в саботаже обмена удерживаемыми лицами, поскольку они "отказываются от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена", и назвал провокацией одностороннее открытие Киевом КПВВ на Донбассе.



Кроме того, заявил Грызлов, "решение о прекращении огня Киев не принял".