"Законопроекта об отсрочке не будет": Шмыгаль о втором этапе медреформы

11 июня, 2020, 16:08

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй этап медицинской реформы будет продолжаться и уже в следующем году украинцы смогут ощутить обновления в медицине

Об этом он заявил во время брифинга по случаю 100 дней работы правительства, передает Еспресо.TV .

"Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта о его отсрочке не будет", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Кабмин пересчитывает тарифы НСЗУ, поскольку там были ошибки и неправильные расчеты стоимости определенных пакетов медуслуг, многие из них были заниженными.

"Мы хотим перемен в медицинской отрасли, хотим, чтобы она была лучше. Но от реформ должен выиграть и пациент, и медработник", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главные изменения МЗ ко второму этапу медицинской реформы в стране.

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