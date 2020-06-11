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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 22:00: политические итоги недели

"Политклуб Виталия Портникова" в 22:00: политические итоги недели

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб с Виталием Портниковым" на телеканале Еспресо. Сегодня прямой эфир начнется в 22:00

Ведущий и гости программы обсудят главные события и скандалы недели, в частности политические преследования оппозиции, сбор подписей за отставку правительства, очередной этап выхода Украины из карантина и ситуацию на Донбассе.

К разговору присоединятся:

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"

  • Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"

  • Елена Шуляк, народный депутат, "Слуга народа"

    Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53

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