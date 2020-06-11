"Политклуб Виталия Портникова" в 22:00: политические итоги недели
11 июня, 2020, 16:18
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб с Виталием Портниковым" на телеканале Еспресо. Сегодня прямой эфир начнется в 22:00
Ведущий и гости программы обсудят главные события и скандалы недели, в частности политические преследования оппозиции, сбор подписей за отставку правительства, очередной этап выхода Украины из карантина и ситуацию на Донбассе.
К разговору присоединятся:
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Алексей Гончаренко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"
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Кира Рудик, народный депутат, фракция "Голос"
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Елена Шуляк, народный депутат, "Слуга народа"
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников. Присоединяйтесь к эфиру после 22:30 с помощью скайпа PolitClub и звоните в студию - 044-333-49-53
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