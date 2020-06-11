"Пленки Ермака": Зеленский назвал нардепа Лероса аферистом, а брата главы ОПГ - болтуном
Об этом он заявил в интервью УП .
"Я считаю, что он аферист. Мне его привел Кирилл с Богданом. (Лерос был советником Зеленского, - ред). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал - хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял ", - сказал он.
Зеленский говорит, у него доверительные отношения с Ермаком, и он считает, что Ермак на своем посту справляется.
Президент заявил, что пленки с участием брата руководителя ОПГ является "пустым делом".
"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял", - сказал Зеленский.
На вопрос, видел ли он видео с братом Ермака и слышал ли, что он там говорит, президент сказал: "А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка "
Зеленский сказал, что брат главы его офиса Денис Ермак "всегда хотел как-то помогать: побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер", затем, когда заметил, что "что-то не то в Укрзализныци", то предлагал найти "нормальных людей ".
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео , на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Лерос.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака -
- Дениса Ермака ГБР открыло уголовное производство на Гео Лерос по представлению председателя ОПУ Ермака.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лерос в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях .
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от "Слуги народа" Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи , на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лерос, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака в мошенничестве свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
- Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины Дениса Ермака.
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-