"Пленки Ермака": Зеленский назвал нардепа Лероса аферистом, а брата главы ОПГ - болтуном

11 июня, 2020, 11:39

Об этом он заявил в интервью УП .

"Я считаю, что он аферист. Мне его привел Кирилл с Богданом. (Лерос был советником Зеленского, - ред). Они сказали, что нормальный парень. Я сказал - хорошо. Это о доверии. Ты спрашивал о доверии. Я доверяю, и Кирилл ему доверял ", - сказал он.

Зеленский говорит, у него доверительные отношения с Ермаком, и он считает, что Ермак на своем посту справляется.

Президент заявил, что пленки с участием брата руководителя ОПГ является "пустым делом".

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, чтобы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял", - сказал Зеленский.

На вопрос, видел ли он видео с братом Ермака и слышал ли, что он там говорит, президент сказал: "А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка "

Зеленский сказал, что брат главы его офиса Денис Ермак "всегда хотел как-то помогать: побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер", затем, когда заметил, что "что-то не то в Укрзализныци", то предлагал найти "нормальных людей ".