"Они меня только оскорбляли": Зеленский рассказал о своем отношении к Порошенко и его окружении

11 июня, 2020, 11:54

Об этом он сказал в интервью УП.

По словам Зеленского, с самого начала президентства Порошенко хотел встретиться.

"Я не видел в этом никакого смысла. Я не видел в этом смысла из-за того, что все, что говорил до этого Петр Порошенко , я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы .... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, я там еще что-то ... я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал в качестве президента. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент ", - сказал Зеленский.



По его словам, Порошенко предлагал "какую-то помощь" на международной арене.

"Затем он столько раз мне предлагал встречу, прям столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да", - сказал президент.

Главной ошибкой Порошенко Зеленский называет то, что он до сих пор считает себя президентом Украины.

"И дальше так будет считать. И даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные никто. Так оно и будет, поверьте мне", - пояснил он.

