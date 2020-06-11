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Espreso.tvОбщество"Мы знаем Орбана, ничего хорошего": президент Хорватии жестко раскритиковал премьера Венгрии за скандальную карту

"Мы знаем Орбана, ничего хорошего": президент Хорватии жестко раскритиковал премьера Венгрии за скандальную карту


фото: reuters
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что словам венгерского премьера Виктора Орбана о том, что его страна не имеет территориальных претензий, верить нельзя

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Причиной дипломатической напряжения стало открытие Орбаном неподалеку Словакии памятника "Венгерской Голгофе", приуроченное к 100-летию Трианонского соглашения, когда Венгрия потеряла две трети своей территории.

На памятнике изображены венгерские земли включительно с частями современной Австрии, Словении, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии. В ответ на протест Хорватии Будапешт ответил, что не имеет никаких претензий на их территорию.

Однако президент Миланович резко высказался по этому поводу. "Мы знаем, кто такой Орбан и что он отстаивает, это ничего хорошего не означает", - сказал он.

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