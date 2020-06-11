"Мы знаем Орбана, ничего хорошего": президент Хорватии жестко раскритиковал премьера Венгрии за скандальную карту
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
Причиной дипломатической напряжения стало открытие Орбаном неподалеку Словакии памятника "Венгерской Голгофе", приуроченное к 100-летию Трианонского соглашения, когда Венгрия потеряла две трети своей территории.
На памятнике изображены венгерские земли включительно с частями современной Австрии, Словении, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии. В ответ на протест Хорватии Будапешт ответил, что не имеет никаких претензий на их территорию.
Однако президент Миланович резко высказался по этому поводу. "Мы знаем, кто такой Орбан и что он отстаивает, это ничего хорошего не означает", - сказал он.
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