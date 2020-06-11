"Мандатослав Вдругескладанчук": украинцы реагируют на решение Вакарчука во второй раз уйти из Рады
Еспресо.TV сделало подборку реакции украинских пользователей соцсетей на составление мандата Вакарчуком.
Отставки сразу отреагировали группы по развлекательным контентом:
Некоторые рефлексирует о возможных потерях партийного рейтинга "Голоса":
"О Славике как человеке с пониженным чувством политической и социальной ответственности мне смешно. А вот партию" Голос "- жалко. Неплохая все-таки была партия. Без фронтмена Вакарчука в ВР не зашла бы. И теперь больше не зайдет", - отметил главный редактор "Новинарни" Дмитрий Лиховий.
Некоторые возмущается и называет поступок непоследовательным:
"Это не только непрофессионально. Это морально абсолютно дико перед людьми. А еще это банальное мошенничество перед всей страной", - считает политолог Андрей Смолий.
"Подрубить рейтинги ЕС на выборах, зайти в парламент в ситуации беспрецедентного кризиса лидерства в государстве, зайти символом и олицетворением перемен, быть где-факты руководителем одной из двух небольших проукраинских фракций оппозиции в период, когда к власти пришло гигантское количество антиукраинских по своей сути человек. устать. Разочароваться. Убежать ", - прокомментировал экс-нардеп и ведущий Сергей Высоцкий.
Писатель Андрей Кокотюха предлагает Зеленскому взять с Вакарчука "хороший пример":
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