"Мандатослав Вдругескладанчук": украинцы реагируют на решение Вакарчука во второй раз уйти из Рады

11 июня, 2020, 13:59

Украинцы бурно отреагировали на решение Святослава Вакарчука уходить из политики, впрочем мало кто выражает возмущение, сети шутят и лепят фотожабы

Еспресо.TV сделало подборку реакции украинских пользователей соцсетей на составление мандата Вакарчуком.

Отставки сразу отреагировали группы по развлекательным контентом:

Некоторые рефлексирует о возможных потерях партийного рейтинга "Голоса":

"О Славике как человеке с пониженным чувством политической и социальной ответственности мне смешно. А вот партию" Голос "- жалко. Неплохая все-таки была партия. Без фронтмена Вакарчука в ВР не зашла бы. И теперь больше не зайдет", - отметил главный редактор "Новинарни" Дмитрий Лиховий.

Некоторые возмущается и называет поступок непоследовательным:

"Это не только непрофессионально. Это морально абсолютно дико перед людьми. А еще это банальное мошенничество перед всей страной", - считает политолог Андрей Смолий.

"Подрубить рейтинги ЕС на выборах, зайти в парламент в ситуации беспрецедентного кризиса лидерства в государстве, зайти символом и олицетворением перемен, быть где-факты руководителем одной из двух небольших проукраинских фракций оппозиции в период, когда к власти пришло гигантское количество антиукраинских по своей сути человек. устать. Разочароваться. Убежать ", - прокомментировал экс-нардеп и ведущий Сергей Высоцкий.

Писатель Андрей Кокотюха предлагает Зеленскому взять с Вакарчука "хороший пример":

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