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Espreso.tvОбществоПреследование Порошенко - это открытая месть с плохими последствиями, - экс-посол Канады в Украине Роман Ващук

Преследование Порошенко - это открытая месть с плохими последствиями, - экс-посол Канады в Украине Роман Ващук

Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от планов "бросить Порошенко за решетку, тон которым задают эмиссары Портнова и Коломойского"

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия", - отмечает Роман Ващук.

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