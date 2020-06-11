Представители "ЛДНР" снова нервничали: состоялось очередное заседание ТКГ с участием переселенцев как представителей ОРДЛО

11 июня, 2020, 07:49

В среду, 10 июня, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором вынужденные переселенцы приняли участие как представители оккупированных Россией территорий Донбасса

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации", - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что переселенцы как представители ОРДЛО будут участвовать в заседаниях ТКГ на постоянной основе.

"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе", - сообщает ОПГ.

Участник заседания журналист Денис Казанский сообщил, что представители "ЛНР" и "ДНР" выступали против участия переселенцев в качестве представителей ОРДЛО, однако сами не поднимали имеющихся на оккупированной Россией территории проблем.

"Вчера представители ОРДЛО с российской стороны сильно нервничали из-за нашего участия в переговорах. Родион Мирошник кричал, что мы не можем представлять отдельные районы Донбасса, поскольку давно уже там не живем (сначала заставили уехать, теперь хвастаются этим). Но вот какое дело. Я хоть и нахожусь в Киеве, рассказываю о реальных проблемах людей, проживающих в ОРДЛО. Говорю о конкретных фактах нарушения прав человека и преступлениях на той территории (распил предприятий, похищения людей и т. д.). Поднимаю проблемы закрытия шахт и долгов по зарплате . А Мельник, Дейнего и другие "патриоты Донбасса", хотя и сидят в Луганске, об этом не говорят. Более того, они находятся в группировках, которые людям эти проблемы и создают", - написал Казанский.

В качестве примера Казанский привел проблемы шахтеров в оккупированном Антраците Луганской области.

"Уже несколько дней подряд я рассказываю на ютубе о шахтерских протестах в Антраците (город под контролем формирований "ЛНР"). Там рабочие шахты "Комсомольская" потребовали свою зарплату за несколько месяцев. Но боевики не стали возвращать им деньги, а вместо этого ввели блокаду шахтерского поселка, отключили мобильную связь и соцсети. А потом включился обычный для "народной республики" каток репрессий - активных забастовщиков похитило так называемое "МГБ". Свое участие в ТКГ я в том числе буду использовать для огласки таких фактов. Сегодня передам всю информацию по Антрациту в гуманитарную группу", - написал Казанский.

Напомним, во время первого заседания ТКГ с участием переселенцев как представителей ОРДЛО представители "ЛДНР" нервничали, хамили, и пытались оказать провокации .

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