Правительство в пятницу рассмотрит открытие всех КПВВ в зоне ООС на полный световой день, - Гармаш

11 июня, 2020, 08:42

Участник Трехсторонней контактной группы журналист Сергей Гармаш, представляющий оккупированные Россией территории Донетчины как вынужденный переселенец, анонсировал рассмотрение правительством вопрос открытия всех КПВВ на линии разграничения

Об этом Гармаш написал в Facebook.

"На эту пятницу предварительно запланировано внеочередное заседание Кабмина, на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме (то есть в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области) ВСЕХ КПВВ на Донбассе. Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на ПОЛНЫЙ световой день - с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал Гармаш.

При этом участник ТКГ отметил, что представители российских оккупационных администраций заявили, что будут пускать людей в ОРДЛО только по спискам.

"Представители России по ОРДЛО заявили, что выпустить они выпустят всех, но вот обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтобы потом отследить их соблюдение обсервации. Очень "конструктивная" позиция! Представляете сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернулись в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?! За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уже не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках тех, кто уехал, а, значит, их просто не пустят", - написал Гармаш.

Напомним, 10 июня украинская власть открыла КПВВ в Марьинке и Станице Луганской в режиме с 11:00 до 14:00, однако оккупанты отказались восстановить пропуск людей.

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