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Espreso.tvОбществоПеред нами была невероятно сложная задача, - Порошенко о подписании соглашения о безвизе с ЕС в 2017 году

Перед нами была невероятно сложная задача, - Порошенко о подписании соглашения о безвизе с ЕС в 2017 году

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание соглашения о безвизе с ЕС в 2017 году произошло несмотря на противодействие России

Об этом он заявил во время телемарафона "Три года без виз", передает Еспресо.TV.

"Цель России была одна - сказать, что мы должны войти в безвиз вместе с Россией, а это означает не войти никогда. Потому что Россия не была готова к такому объему реформ, какой требовал безвиз", - сказал Порошенко.

Пятый президент отметил, что подписание соглашения о безвизе с ЕС в 2017 году произошло несмотря на противодействие России.

"Перед нами была невероятно сложная задача, потому что Россия, когда напала на Украину, на самом деле гибридная война началась не с 20 февраля, со времени вторжения России в Крым. Гибридная война началась, когда был перекрыт газ, когда был перекрыт и закрыт российский рынок для украинского транзита, был закрыт рынок для украинских товаропроизводителей, была перекрыта энергетика, потому что Украину хотели поставить на колени", - сказал Порошенко.

  • Напомним, 11 июня 2017 года начал работать безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. За это время украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны Шенгенской зоны. Ровно три года, как граждане Украины с биометрическими паспортами получили возможность безвизовых поездок в страны Европейского Союза

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