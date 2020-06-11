Он действует, - Шмыгаль уклонился от вопроса о плане обороны Украины
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время прессонференции, передает Еспресо.TV .
Он вошел в дискуссию, после вопроса журналистки о плане обороны Украины, отметив, что "надо показать такое обещание".
"План обороны Украины, окей, возможно, вы покажете такое обещание? Это естественная функция правительства, иметь план обороны государства. И его не надо разрабатывать, он точно разработан, есть действующий. Минобороны имеет несколько планов, разных. Они обычно под грифом "Секретно", но план такой есть, Минобороны по нему действует и защищает страну, и не только они, а все силовые ведомства. Не знаю, какой вы план имели в виду, или что хотели услышать. План обороны государства существует и он действует" , - сказал он.
Журналистка уточнила, что Шмыгаль говорил о плане, когда занимал должность.
Шмыгаль отметил, что имел в виду развитие оборонного комплекса.
"Возможно, речь шла о плане развития оборонно-промышленного комплекса, его новом дыхании. Этот план - это план экономического развития. Он в программе действий правительства", - сказал премьер.
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