Он действует, - Шмыгаль уклонился от вопроса о плане обороны Украины

11 июня, 2020, 15:41

План обороны Украины есть, Министерство обороны по нему действует

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время прессонференции, передает Еспресо.TV .

Он вошел в дискуссию, после вопроса журналистки о плане обороны Украины, отметив, что "надо показать такое обещание".

"План обороны Украины, окей, возможно, вы покажете такое обещание? Это естественная функция правительства, иметь план обороны государства. И его не надо разрабатывать, он точно разработан, есть действующий. Минобороны имеет несколько планов, разных. Они обычно под грифом "Секретно", но план такой есть, Минобороны по нему действует и защищает страну, и не только они, а все силовые ведомства. Не знаю, какой вы план имели в виду, или что хотели услышать. План обороны государства существует и он действует" , - сказал он.

Журналистка уточнила, что Шмыгаль говорил о плане, когда занимал должность.

Шмыгаль отметил, что имел в виду развитие оборонного комплекса.

"Возможно, речь шла о плане развития оборонно-промышленного комплекса, его новом дыхании. Этот план - это план экономического развития. Он в программе действий правительства", - сказал премьер.