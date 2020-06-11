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Espreso.tvОбществоНа дорогах усилят контроль скорости: радары установят еще на 24 участках

На дорогах усилят контроль скорости: радары установят еще на 24 участках

Количество приборов контроля скорости TruCAM на украинских дорогах увеличат, дополнительные радары установят на 24 участках

Об этом сообщили в патрульной полиции.

"Наряду с фиксацией в автоматическом режиме продолжаем работать с приборами для измерения скорости TruCAM. Уже завтра, 12 июня, увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения. Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены 7 уже существующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 209 участках.

На сайте патрульной полиции Украины и на ее страницах в социальных сетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость этими приборами; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

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