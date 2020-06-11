Медики получат повышенную на 300% зарплату в полном объеме и без задержек, - Шмыгаль
11 июня, 2020, 14:37
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас выплаты медработникам происходят на системной основе через механизмы тарифов Нацслужбы здоровья, поэтому медики получат повышенную на 300% зарплату в полном объеме и без задержек
Об этом он заявил во время пресс конференции по случаю 100 дней работы правительства, передает Еспресо.TV .
По словам Шмыгаля, 300% доплат медикам, которые были причастны к коронавирусу в марте, были выплачены.
"В апреле-мае выплаты происходят уже на системной основе через механизмы тарифов Нацслужбы здоровья. Медики получат свою заработную плату повышенную на 300%, те что сталкиваются с коронавирусом, в полном объеме и без задержек", - подчеркнул Шмыгаль.
- Напомним, 20 мая Кабинет министров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для медиков и их семей.
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