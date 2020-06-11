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Espreso.tvОбществоМедики получат повышенную на 300% зарплату в полном объеме и без задержек, - Шмыгаль

Медики получат повышенную на 300% зарплату в полном объеме и без задержек, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас выплаты медработникам происходят на системной основе через механизмы тарифов Нацслужбы здоровья, поэтому медики получат повышенную на 300% зарплату в полном объеме и без задержек

Об этом он заявил во время пресс конференции по случаю 100 дней работы правительства, передает Еспресо.TV .

По словам Шмыгаля, 300% доплат медикам, которые были причастны к коронавирусу в марте, были выплачены.

"В апреле-мае выплаты происходят уже на системной основе через механизмы тарифов Нацслужбы здоровья. Медики получат свою заработную плату повышенную на 300%, те что сталкиваются с коронавирусом, в полном объеме и без задержек", - подчеркнул Шмыгаль.

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