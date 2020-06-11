Лидер сборной Англии дисквалифицировали из-за шуток о коронавирусе и азиатах

11 июня, 2020, 19:19

Футбольная ассоциация Англии объявила о дисквалификации на один матч полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Хавбека наказали за шутки в социальных сетях, которые он публиковал в феврале, насмехаясь над коронавирусом и лицами азиатской внешности. Также он должен заплатить штраф в размере 50 тыс. фунтов.

Следующий матч "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Юнайтед" 19 июня. Команды соседствуют в турнирной таблице, в активе лондонцев 41 балл и седьмое место в турнирной таблице, а у команды из Манчестера 45 очков и 5 место АПЛ.

24-летний Деле Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За сборную Англии полузащитник сыграл 37 матчей и забил 3 гола.

В текущем сезоне англичанин провел 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 64 млн евро.