Лидер сборной Англии дисквалифицировали из-за шуток о коронавирусе и азиатах
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Хавбека наказали за шутки в социальных сетях, которые он публиковал в феврале, насмехаясь над коронавирусом и лицами азиатской внешности. Также он должен заплатить штраф в размере 50 тыс. фунтов.
Следующий матч "Тоттенхэм" сыграет против "Манчестер Юнайтед" 19 июня. Команды соседствуют в турнирной таблице, в активе лондонцев 41 балл и седьмое место в турнирной таблице, а у команды из Манчестера 45 очков и 5 место АПЛ.
24-летний Деле Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. За сборную Англии полузащитник сыграл 37 матчей и забил 3 гола.
В текущем сезоне англичанин провел 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 64 млн евро.
- 14 мая футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили в собственном доме в Лондоне .
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