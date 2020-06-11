Курс валют: евро стремительно растет в цене

11 июня, 2020, 09:23

Национальный банк Украины оставил без изменений официальный курс гривни относительно доллара, а вот курс евро стремительно растет

Об этом говорится в данных НБУ .

Таким образом, по состоянию на 11 июня мая официальный курс установлен на уровне 26,64 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,09 гривни за евро. По состоянию на 8 июня курс был 30,29 гривни.