Коронавирус в России: количество инфицированных превысило полмиллиона человек
11 июня, 2020, 12:56
За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили в 8779 человек, из них летальные - 174
Согласно оперативным данным штаба, общее количество инфицированных в стране составляет 502 436 человек, умерли 6532 пациента, 261150 человек выздоровели.
Таким образом, Россия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19 после Бразилии и США.
Всего в мире на коронавирус заболели более 7,4 млн человек. Более 419 тыс человек скончались, более 3,7 млн пациентов выздоровели.
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