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Espreso.tvОбществоКоронавирус в России: количество инфицированных превысило полмиллиона человек

Коронавирус в России: количество инфицированных превысило полмиллиона человек


фото: reuters
За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили в 8779 человек, из них летальные - 174

Согласно оперативным данным штаба, общее количество инфицированных в стране составляет 502 436 человек, умерли 6532 пациента, 261150 человек выздоровели.

Таким образом, Россия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19 после Бразилии и США.

Всего в мире на коронавирус заболели более 7,4 млн человек. Более 419 тыс человек скончались, более 3,7 млн пациентов выздоровели.

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