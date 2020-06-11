Коронавирус в России: количество инфицированных превысило полмиллиона человек

11 июня, 2020, 12:56

За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили в 8779 человек, из них летальные - 174

Согласно оперативным данным штаба, общее количество инфицированных в стране составляет 502 436 человек, умерли 6532 пациента, 261150 человек выздоровели.

Таким образом, Россия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19 после Бразилии и США.

Всего в мире на коронавирус заболели более 7,4 млн человек. Более 419 тыс человек скончались, более 3,7 млн пациентов выздоровели.