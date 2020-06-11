Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на $250 млн

11 июня, 2020, 18:36

Конгресс одобрил предоставление Украине средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования и осуществления подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Согласно действующему американскому законодательству, 50% помощи по программе USAID предоставляется Украине только в том случае, если она сделает практические шаги по реформированию сектора безопасности и обороны.

Нынешний пакет помощи предусматривает предоставление Украине, в частности, средств контрбатарейной борьбы, транспортных средств, медицинского оборудования, осуществления подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины и др.

"Отдельный акцент американская сторона делает на поддержке Военно-Морских Сил ВСУ, что очень важно в условиях агрессивного поведения РФ в акваториях Черного и Азовского морей", - отметили в посольстве.

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