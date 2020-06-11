Компания-владелец Zara, Bershka и Pull & Bear планирует закрыть более тысячи магазинов

11 июня, 2020, 12:03

Испанская компания Inditex планирует сократить общую сеть своих магазинов одежды, среди которых знакомые украинцам Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, с 7400 до 6,7-6,9 тысяч

Об этом сообщается в квартальном отчете компании.

В планах компании на 2020-2022 годы входит закрытие 1-1,2 тысячи магазинов малых размеров, расположенных в неудачных местах.

Также Inditex планирует открытие 450 новых магазинов с "новейшими технологиями интеграции продаж". Большинство закрытых магазинов не будут магазинами Zara.

Компания планирует развивать продажи онлайн. В 2022-м их долю планируется увеличить до 25%. Осенью 2019 доля онлайн продаж составляла 19% в структуре доходов компании.

Отметим Inditex Group объединяет тысячи магазинов в почти сотне странах мира под брендами Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius, Tempe, Lefties и Uterque.