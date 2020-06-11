Кандидаты на пост вице-премьера с ОПК пройдут проверку в СБУ и НАБУ, - представитель правительства в Раде

11 июня, 2020, 13:21

Претенденты на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса пройдут спецпроверку

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, кандидаты должны пройти проверку, которую будет проводить СБУ и НАБУ.

"Спецпроверки кандидатов на должности - нормальная практика, которая предусмотрена законодательством. Это вещи, которые в обязательном порядке применяются к госслужащим, которые претендуют на высокие должности. И это правильно, особенно для стратегического направления, особенно в условиях агрессии РФ", - отметил Мокан.

Он также добавил, что будущий вице-премьер будет курировать деятельность "Укроборонпрома", космической отрасли и промышленности, направленной на обеспечение национальной безопасности.