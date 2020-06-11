Госстат отказался обнародовать данные о смертности в Украине за время карантина, - Опендатабот
Об этом сообщил портал по работе с открытым данным Opendatabot.
"В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина", - говорится в сообщении.
По данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшим смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь.
"В конце мая мы снова обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина", - говорится в сообщении.
Официальные данные, обнародованные МЗ состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертей от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.
"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы владеть данными о реальных показателях смертности и их причины" , - отметил Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
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