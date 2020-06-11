Госстат не обнародует данные о смертности в Украине за время карантина: в ведомстве объяснили, почему
Об этом Госстат сообщил в письме с разъяснениями сложившейся ситуации, передает Еспресо.TV
"11 марта 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 211, которое вводит карантин. Во время действия карантина отделы государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции временно прекратили предоставлять территориальным органам Госкомстата (ТОД) документы, удостоверяющие случаи смерти и содержащие информацию о причинах смерти украинцев", - говорится в пояснении.
Эти документы отделы регистрации передают органам статистики в бумажном виде раз в месяц (именно такой способ передачи данных предусмотрен законодательством). На основании этих документов формируется ежемесячная статистическая информация о количестве умерших с распределением по причинам смерти. Поэтому фактически с начала марта Государственная служба статистики просто не имеет информации о причинах смертей украинцев.
Согласно объяснению, Министерство юстиции уже поручило подчиненным территориальным органам обеспечить представление отчета о государственной регистрации рождений, смертей, браков, расторгнутых браков в электронном формате. Однако этот отчет не содержит информации из документов, удостоверяющих случаи смерти (по причинам).
"Поэтому до конца карантина ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и по регионам будет формироваться и публиковаться без распределения умерших по причинам смерти", - подытожили в ведомстве.
В Госстате пообещали, что после окончания карантина временные ограничительные нормы прекратят свое действие, отделы регистрации предоставят необходимые документы и Госстат сформирует и обнародует на сайте информацию о количестве умерших с распределением по причинам смерти.
- Напомним, сегодня сообщалось, что Государственная служба статистики отказалась публиковать данные о смертности Украинские во время карантина.
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