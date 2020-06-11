Фильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе выиграл международную премию Peabody Awards
11 июня, 2020, 10:13
Фильм "Удаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стал победителем премии Peabody Awards
Об этом говорится в сообщении на сайте премии.
Фильм рассказывает о 10-летнем мальчике Олега Афанасьева, который живет возле линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года.
Премия имени Джорджа Фостера Пибоди - это ежегодная международная премия за выдающийся вклад в области масс-медиа, которая вручается с 1941 года.
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