 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе выиграл международную премию Peabody Awards

Фильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе выиграл международную премию Peabody Awards

Фильм "Удаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стал победителем премии Peabody Awards

Об этом говорится в сообщении на сайте премии.

Фильм рассказывает о 10-летнем мальчике Олега Афанасьева, который живет возле линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года.

Премия имени Джорджа Фостера Пибоди - это ежегодная международная премия за выдающийся вклад в области масс-медиа, которая вручается с 1941 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

10 июня, 2020 среда

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

10 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать