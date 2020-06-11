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Espreso.tvОбществоФедрезерв будет сохранять ключевую ставку на нуле до 2023 года

Федрезерв будет сохранять ключевую ставку на нуле до 2023 года


фото: reuters
Федеральная резервная система США сохранила стоимость займов в стране в пределах 0-0,25%

Об этом говорится в официальном пресс-релизе американского регулятора.

Согласно плану, ФРС планирует удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне до конца 2022 года, следует из блока макроэкономических проектувань.

Регулятор также пообещал продолжить программу выкупа активов в текущем объеме, заливая в систему по 4 млрд долларов в день, или 120 млрд долларов в месяц.

Ни один из 17 голосующих членов комитета не высказался за возможность повысить ставку в этом и следующем году. Подавляющее большинство - 15 человек - проголосовали за то, чтобы сохранять политику ультрадешевых денег и в 2022 году.

"Дальнейший кризис здравоохранения окажет сильное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет серьезные риски - на среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.

"Масштаб экономического спада в США отличается исключительной неопределенностью", - заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл.

Пока ФРС прогнозирует снижение ВВП на 6,5% со скачком безработицы до 9,3% и замедлением инфляции до 0,8%, а возвращение экономики на докризисный уровень ожидает только в 2022 году.

"Падение ВВП во втором квартале может быть рекордным", - заявил Пауэлл, добавив, что ФРС ожидает "восстановление" во втором полугодии.

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