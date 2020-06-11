Федрезерв будет сохранять ключевую ставку на нуле до 2023 года
Об этом говорится в официальном пресс-релизе американского регулятора.
Согласно плану, ФРС планирует удерживать процентную ставку на практически нулевом уровне до конца 2022 года, следует из блока макроэкономических проектувань.
Регулятор также пообещал продолжить программу выкупа активов в текущем объеме, заливая в систему по 4 млрд долларов в день, или 120 млрд долларов в месяц.
Ни один из 17 голосующих членов комитета не высказался за возможность повысить ставку в этом и следующем году. Подавляющее большинство - 15 человек - проголосовали за то, чтобы сохранять политику ультрадешевых денег и в 2022 году.
"Дальнейший кризис здравоохранения окажет сильное давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и несет серьезные риски - на среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.
"Масштаб экономического спада в США отличается исключительной неопределенностью", - заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл.
Пока ФРС прогнозирует снижение ВВП на 6,5% со скачком безработицы до 9,3% и замедлением инфляции до 0,8%, а возвращение экономики на докризисный уровень ожидает только в 2022 году.
"Падение ВВП во втором квартале может быть рекордным", - заявил Пауэлл, добавив, что ФРС ожидает "восстановление" во втором полугодии.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
-
Читайте также
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят