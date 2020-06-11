Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев

11 июня, 2020, 14:42

Европейская комиссия призывает все страны - члены Европейского Союза открыть внутренние границы до 15 июня

Об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон .

Отмечается, что некоторые страны уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня.

"Еврокомиссия настоятельно призывает другие страны-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС до 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Комиссии призвали составить список стран, которые откроют границы ЕС с 1 июля.

"Действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными и однообразными, чтобы быть эффективными ... Страны-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", - сказано в нем .

В Брюсселе также предложили с 1 июля открыть границы ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Сербии.

Также Еврокомиссия предложила странам - членам ЕС продолжить временном закрытии внешних границ до 30 июня.

"Сегодня Еврокомиссия рекомендует продолжить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении

Также ЕК призывает начать поэтапное открытие внешних границ для граждан третьих стран с 1 июля.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей" , - сказала она.