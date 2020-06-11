Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев
Об этом объявила еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон .
Отмечается, что некоторые страны уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня.
"Еврокомиссия настоятельно призывает другие страны-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС до 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Комиссии призвали составить список стран, которые откроют границы ЕС с 1 июля.
"Действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными и однообразными, чтобы быть эффективными ... Страны-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", - сказано в нем .
В Брюсселе также предложили с 1 июля открыть границы ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Сербии.
Также Еврокомиссия предложила странам - членам ЕС продолжить временном закрытии внешних границ до 30 июня.
"Сегодня Еврокомиссия рекомендует продолжить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - говорится в сообщении
Также ЕК призывает начать поэтапное открытие внешних границ для граждан третьих стран с 1 июля.
"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей" , - сказала она.
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