Если не оправдаю надежды украинцев, - Шмыгаль об отставке

11 июня, 2020, 16:10

Премьер- министр Украины Денис Шмыгаль рассказал при каких условиях он может уйти в отставку

Ответ Шмыгаля на вопрос Еспресо, как он относится к неприятным отзывам от фракции большинства и при каком условии готов уйти в отставку.

"Относительно условий, когда я уйду в отставку - если не оправдаю надежды украинцев. Кажется, я это говорил в первый день после назначения. Относительно интриг, слухов о том, что кто-то уйдет в отставку... На разных политических уровнях эти слухи всегда есть... на должностях губернаторов - назначают, а потом начинают говорить, что уже есть другой кандидат, а этот уйдет в отставку. Я много уровней государственной власти прошел, поэтому примерно ориентируюсь, как и когда начинается такое муссирование слухов, потому что есть разные политические интересы, политические амбиции у многих к разным должностям и к правительству. Поэтому от этих политических интриг наверняка не избавлена ни одна страна мира", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это такой элемент большой политики.

"Спокойно отношусь к слухам - как к слухам. Чувствую поддержку президента и большинства фракций. У нас с большинством членов команды есть конструктивное сотрудничество в интересах страны. Политические игры, слухи, интриги - они есть", - заявил Шмыгаль.

По его словам, работа правительства сегодня сбалансирована. Он считает, что министры на своих местах.

"Мы молодое правительство. Я считаю, что ошибки есть и будут, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает", - отметил премьер-министр.

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