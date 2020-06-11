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Espreso.tvСпортДва экс-футболиста "Динамо" судятся из-за $ 60 тыс.

Два экс-футболиста "Динамо" судятся из-за $ 60 тыс.


фото: 1927.kiev.ua
Бывший футболист "Динамо" Олег Гусев подал в суд на одноклубника Владислава Ващука из-за долга в $ 60 тыс.

Об этом свидетельствует реестр дел на официальном сайте Киевского апелляционного суда .

Гусев утверждает, что в 2008 году занял Ващуку $ 60 тыс на два месяца, однако одноклубник за год, якобы, вернул лишь $ 10 тыс.

Суд первой инстанции отказал Гусеву в возбуждении дела, после чего он подал апелляцию. Рассмотрение дела назначено на 9 июля.

37-летний Олег Гусев выступал за "Динамо" с 2003 по 2018 года. 45-летний Ващук играл за киевский клуб в 1993 - 2003 и 2005 - 2008 годах.

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