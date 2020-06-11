Большой телемарафон "3 года безвиза": история получения, статистика путешествий, угрозы отмены

11 июня, 2020, 18:46

11 июня 2017 года Украина получила безвиз со странами Европейского Союза. Телемарафон "3 года безвиза" в эфире телеканалов "Прямой", "Еспресо" и "5 канал" с 20:00 до 22:00 сегодня, 11 июня

История получения

Путь Украины вк безвизу длился почти 10 лет. Еще в далеком 2008 году на Парижском саммите Украина - ЕС 3-й президент Украины Виктор Ющенко достиг договоренности с руководством Евросоюза о начале диалога об условиях безвизового режима.

Однако при президентстве Виктора Януковича диалог притормозился. На процесс повлияла Революция Достоинства и смена власти в 2014 году. После избрания президентом Украины Петра Порошенко диалог по безвизу с ЕС начался с новой силой. Более того, безвиз был одним из предвыборных обещаний Петра Алексеевича.

С начала каденции Петра Порошенко получение безвиза затормозил мигрантский кризис, с которым страны Евросоюза столкнулись в 2015 году. Но весной 2017 решение удалось принять окончательно. И с 11 июня начал действовать безвизовый режим со странами Европейского Союза.

Статистика путешествий

По данным Государственной пограничной службы Украины за 3 года действия безвиза украинцы осуществили почти 49 млн поездок в страны ЕС (исключая Ирландию), а также в Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн, которые входят в Шенгенскую зону, но не являются членами Евросоюза.

Конечно, из-за пандемии коронавируса COVID-19 динамика роста поездок в ЕС "просядет". По информации Гостаможслужбы, в марте 2020 года в Украине въехали 1,33 млн граждан, выехали - ок. 1 037 тыс., то есть на Родину вернулось на 300 тыс. человек больше. Стоит отметить, что эти данные охватывают все страны и все категории путешественников.

Рост динамики путешествий спровоцировал и рост отказов украинцам во въезде. Как сообщили "Европейской правде" в агентстве ЕС Frontex, в 2015 году, когда еще действовал визовый режим на границе "развернули" почти 22 тыс. украинцев. Через год их было на 6 тыс. больше. В 2017 году, с запуском безвиза, этот показатель превысил 37 тыс., а в 2018 достиг 57,5 тыс., а в 2019 году - 70,3 тыс. граждан.

Эти числа фактически являются антирекордом всех стран, граждане которых путешествуют в Европу. В настоящее время ни одна другая страна мира не имеет подобных значений. То есть 3/10 отказов во въезде на границах Евросоюза - украинские. Но не стоит ужасаться, ведь на фоне всего многомиллионного потока украинских путешественников это немного - около 0,3%.

Угрозы отмены

Еще 3 года назад при утверждении отмены визового режима для Украины, был разработан механизм приостановления безвиза. Он содержит ряд причин, однако ключевыми являются 2: миграционная и политическая - реформаторская.

Безвиз для Украины принимали на фоне тяжелых последствий мигрантского кризиса, пик которого пришелся на 2015 год. Поэтому европейские чиновники прописали специальный механизм приостановления безвиза. К действию этого механизма может привести резкий рост количества отказов украинцам на границе. Или увеличение количества заявлений с просьбой предоставления политического убежища.

Вторая причина приостановки безвиза более политическая и зависит исключительно от украинской власти. Евросоюз согласился предоставить украинцам безвиз в обмен на реформирование государства. Поэтому в случае поворота вектора развития государства ЕС отменят с Украиной безвизовый режим. Особенно это касается борьбы с коррупцией.

Несмотря на то, что во время пандемии границы закрыты, авиа и наземное сообщение между Украиной и ЕС отсутствуют, безвизовый режим продолжает действовать. И совсем скоро мы снова сможем насладиться преимуществами безвиза, который мы получили ровно 3 года назад.