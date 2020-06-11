Благодарю вас за вашу решимость, исполнительность и находчивость: Туск поздравил Порошенко с третьей годовщиной безвиза

11 июня, 2020, 17:14

Бывший президент Евросовета Дональд Туск поздравил пятого президента Украины Петра Порошенко с годовщиной получения Украиной безвизового режима с ЕС

Об этом он сказал во время скайп-беседы, сообщает Еспресо.TV .

"Третья годовщина обретения Украиной безвиза - это прекрасная возможность созвониться, поговорить снова, и поблагодарить всех украинцев, которые смогли изменить события истории - не только своей страны, но и всего региона. О таких событиях - я имею в виду Оранжевую революцию, Революцию Достоинства, героическую защиту украинцами своей территории от российских нападений", - сказал Туск.

Бывший президент Европейского совета напомнил, что всегда говорил в Украине и в Брюсселе, что европейская Украина - это общая цель всего региона, и не будет безопасной и честной Европы без независимой и суверенной Украины.

"Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, господин президент, господин Петр. Мы работали с вами много лет над нашими совместными мечтами о свободной Украине, которая является частью объединенной Европы. И правда в том, что благодаря вашей преданности делу нам удалось достичь больших целей, включая и безвиз. Мне даже трудно вспомнить, сколько раз вы поднимали этот вопрос и включались в него. У нас были десятки, сотни разговоров, встреч и переговоров об этом. Вы нас полностью измотали своей настойчивостью", - отметил он.

"Но это того стоит - слушать вас. Как вы знаете, в политике, как и в жизни, всегда бывают взлеты и падения - и это очень естественно в вашей жизни и в моей жизни. Но в конце концов, что важно - важны дела, которые помогают людям. Ии мы можем быть довольны тем, что смогли воплотить те проекты, которые являются важнее просто политики, борьбы партий и лидеров. Одним из таких проектов, конечно, является безвиз. Мы оба являемся политиками, я уверен, которые отдают предпочтение развитию, а не завоеванию. И мы хотим все-таки строить мосты, а не стены. Вы всегда можете рассчитывать на меня, на европейскую комиссию и европейскую демократию. Спасибо за вашу решимость, исполнительность и находчивость. И я буду помнить наше сотрудничество, когда я был премьер-министром Польши, президентом Европейского совета. Я буду помнить вас как пример доверия, понимания в решение самых сложных задач", - подчеркнул Туск.