Безвиз это не только возможность для украинца почувствовать себя будущим жителем Европы, - Княжицкий

11 июня, 2020, 22:13

Народный депутат Николай Княжицкий от фракции "Европейская солидарность" заявил, что безвиз это возможность создать в будущем условия для подачи полноправной заявки на членство в ЕС и в НАТО

Об этом он сказал во время марафона "Три года без виз" телеканалов "Прямой", "Еспресо" и "5".

"Очевидно, все во Львове переживают, что безвиз вообще можно потерять. Мы видим, что в стране продолжаются политические преследования. Мы видим, что целый ряд законов, которые мы принимали для того, чтобы и подписать и выполнить Соглашение об ассоциации и чтобы Украине обеспечить безвиз - сейчас под угрозой. Потому что новые законодательные акты, которые принимаются в турборежиме, точно не соответствуют европейскому законодательству. Поэтому люди переживают. И для львовян, и вообще жителей западной Украины, как и для других жителей всей Украины", - сказал Княжицкий .

Он отметил, что на Западной Украине очень много предприятий, которые открываются представителями западного бизнеса. По его словам, во Львове очень сильный IT - кластер.

"Почему IT-предприниматели так полюбили Львов? Почему со всей Украины приезжают во Львов? Потому что им очень удобно сотрудничать с Западной Европой, они легко пересекают границу. Они едут в партнерские фирмы, общаются с ними. Сюда приезжают точно так же представители европейских компаний. Это очень важно. Пограничная торговля, приграничный обмен - это можно продолжать очень долго, но надо еще помнить, что безвиз это не только возможность для простого гражданина почувствовать себя будущим жителем Европы. Для принятия безвиза мы приняли целый ряд важнейших актов, которые помогают демократизировать страну и помогают построить нам справедливое общество, которое впоследствии сможет подписать не просто Соглашение об ассоциации, а подать полноправную заявку на членство в ЕС и в НАТО. Люди в Западной Украине, как и большинство, как показывает опрос - искренне этого хотят" , - сказал нардеп.

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