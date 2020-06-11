 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБельгийский клуб погнал украинца в чемпионат Беларуси

Бельгийский клуб погнал украинца в чемпионат Беларуси


фото: dinamo-minsk.by
Бельгийский "Кортрейк" отдал в аренду минскому "Динамо" украинского защитника Андрея Бацула

Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.

28-летний украинец будет выступать за минское "Динамо" ближайший год, именно на такой срок заключено арендное соглашение. Футболист выбрал 29 номер.

За свою карьеру Бацула успел поиграть за "Ворсклу", "Александрию", "Кремень" и "Звезду". В августе 2018-го футболист перешел в бельгийский "Кортрейк".

В текущем сезоне Андрей Бацула провел 11 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

11 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать