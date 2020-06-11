Бельгийский клуб погнал украинца в чемпионат Беларуси
11 июня, 2020, 19:41
Бельгийский "Кортрейк" отдал в аренду минскому "Динамо" украинского защитника Андрея Бацула
Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.
28-летний украинец будет выступать за минское "Динамо" ближайший год, именно на такой срок заключено арендное соглашение. Футболист выбрал 29 номер.
За свою карьеру Бацула успел поиграть за "Ворсклу", "Александрию", "Кремень" и "Звезду". В августе 2018-го футболист перешел в бельгийский "Кортрейк".
В текущем сезоне Андрей Бацула провел 11 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.
- 10 июня владелец футбольного клуба "Динамо" из Бреста Александр Зайцев заявил, что информация о зарплате украинца Евгения Хачериди в $400 тыс. не соответствует действительности.
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