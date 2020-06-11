Бельгийский клуб погнал украинца в чемпионат Беларуси

11 июня, 2020, 19:41

Бельгийский "Кортрейк" отдал в аренду минскому "Динамо" украинского защитника Андрея Бацула

Об этом сообщает официальный сайт минского клуба.

28-летний украинец будет выступать за минское "Динамо" ближайший год, именно на такой срок заключено арендное соглашение. Футболист выбрал 29 номер.

За свою карьеру Бацула успел поиграть за "Ворсклу", "Александрию", "Кремень" и "Звезду". В августе 2018-го футболист перешел в бельгийский "Кортрейк".

В текущем сезоне Андрей Бацула провел 11 матчей во всех турнирах. Результативными действиями не отличался.