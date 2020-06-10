За прошедшие сутки россияне на Донбассе совершили 16 обстрелов, ранив бойца ООС. Потери оккупантов - 5 боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики трижды обстреляли защитников Марьинки из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
По окрестностям Широкино россияне били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник по два раза обстрелял Украинские оборонные укрепления возле Орехова и хутора Вильный, используя 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Шумив и дважды возле Луганского агрессор задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковского бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
На все обстрелы украинские военные отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. По данным разведки, 9 июня оккупанты потеряли 5 боевиков: одного - убитым, еще четверо - ранеными.
С начала суток 10 июня россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли оборонительные укрепления на подступах к Павлополю из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорных пунктах неподалеку Хутора Вильного.
Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.
Огнем из штатного вооружения по позициям врага украинские подразделения подавили активность противника.
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