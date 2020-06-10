За прошедшие сутки россияне на Донбассе совершили 16 обстрелов, ранив бойца ООС. Потери оккупантов - 5 боевиков

10 июня, 2020, 07:27

Во вторник, 9 июня, российские войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики трижды обстреляли защитников Марьинки из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По окрестностям Широкино россияне били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник по два раза обстрелял Украинские оборонные укрепления возле Орехова и хутора Вильный, используя 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Шумив и дважды возле Луганского агрессор задействовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковского бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

На все обстрелы украинские военные отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. По данным разведки, 9 июня оккупанты потеряли 5 боевиков: одного - убитым, еще четверо - ранеными.

С начала суток 10 июня россияне 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли оборонительные укрепления на подступах к Павлополю из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по украинским опорных пунктах неподалеку Хутора Вильного.

Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

Огнем из штатного вооружения по позициям врага украинские подразделения подавили активность противника.

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