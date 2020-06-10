Взяли паузу: владелец Pizza Celentano объявил о закрытии заведений сети в Киеве
Об этом Храмов написал в Facebook.
"В Киеве "Челентано" берет паузу. Столичная сеть не стала жертвой карантина, происков врагов или каких-то внешних факторов. Есть понимание необходимости взять технический перерыв, чтобы через некоторое время вернуться в новом виде, но с неизменными ценностями", - написал он.
По его словам, развиваться продолжают обновленные заведения Celentano Ristorante во Львове и других городах. Сеть насчитывает около 50 объектов.
Компания Fast Food Systems развивает франчайзинговые сети ресторанов в Украине, в частности Pizza Celentano, "Картофельный дом" и "Япи". По данным на официальном сайте в сети действуют 140 заведений
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