Взяли паузу: владелец Pizza Celentano объявил о закрытии заведений сети в Киеве

10 июня, 2020, 15:03

Владелец сети столичных ресторанов Pizza Celentano Максим Храмов объявил о паузе в развитии бренда и закрытии заведений в Киеве

Об этом Храмов написал в Facebook.

"В Киеве "Челентано" берет паузу. Столичная сеть не стала жертвой карантина, происков врагов или каких-то внешних факторов. Есть понимание необходимости взять технический перерыв, чтобы через некоторое время вернуться в новом виде, но с неизменными ценностями", - написал он.

По его словам, развиваться продолжают обновленные заведения Celentano Ristorante во Львове и других городах. Сеть насчитывает около 50 объектов.

Компания Fast Food Systems развивает франчайзинговые сети ресторанов в Украине, в частности Pizza Celentano, "Картофельный дом" и "Япи". По данным на официальном сайте в сети действуют 140 заведений