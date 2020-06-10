ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в РФ, от власти требуют объяснений
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Это, конечно, необычно, что количество смертей по количеству подтвержденных случаев очень низкое", - заявил он на брифинге ВОЗ.
Райан оценил высокий уровень тестирования COVID-19 в России, однако добавил, что российские власти должны объяснить, какой метод он использует, заявляя о причинах смерти от COVID-19.
"Важно, чтобы власть предоставила метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что она точно и надлежащим образом подтверждает их", - отметил представитель ВОЗ.
Он добавил, что в европейском регионе наблюдается высокая смертность, при том, что системы здравоохранения схожи с российской.
По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для надлежащей сертификации летальных случаев среди больных COVID-19.
Отметим, 10 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что низкий уровень смертности является результатом "эффективного" здравоохранения.
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