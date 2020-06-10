ВОЗ удивлена низкой смертностью от коронавируса в РФ, от власти требуют объяснений

10 июня, 2020, 22:55

Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности от COVID-19 в России, исходя из численности населения страны

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Это, конечно, необычно, что количество смертей по количеству подтвержденных случаев очень низкое", - заявил он на брифинге ВОЗ.

Райан оценил высокий уровень тестирования COVID-19 в России, однако добавил, что российские власти должны объяснить, какой метод он использует, заявляя о причинах смерти от COVID-19.

"Важно, чтобы власть предоставила метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что она точно и надлежащим образом подтверждает их", - отметил представитель ВОЗ.

Он добавил, что в европейском регионе наблюдается высокая смертность, при том, что системы здравоохранения схожи с российской.

По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для надлежащей сертификации летальных случаев среди больных COVID-19.

Отметим, 10 июня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что низкий уровень смертности является результатом "эффективного" здравоохранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .