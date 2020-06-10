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Espreso.tvОбществоВ Украине от COVID-19 за прошедшие сутки умерли 23 пациента, в целом заразились уже более 28 тыс. человек

В Украине от COVID-19 за прошедшие сутки умерли 23 пациента, в целом заразились уже более 28 тыс. человек

По состоянию на 9:00 среды, 10 июня, в Украине зафиксировано 28 381 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 833 - смертельных, 12769 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение дня 9 июня было зафиксировано 525 новых случая, 357 человек выздоровели, 23 - умерли.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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