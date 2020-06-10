В Приват24 запустили сервис для отслеживания и оплаты штрафов ПДД
10 июня, 2020, 18:57
ПриватБанк добавил в Приват24 новую функцию поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений
Об этом передает пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии "Приват24 и мобильный банкинг.
"Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оплатить штраф можно с помощью карточки клиента, привязанной к Приват24, в один клик.
- Напомним, в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД.
- Министрество внутренних дел запустило мобильное приложение "Штрафы ПДД" , которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушения, оплатить их, а также получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.
- За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 000 фактов превышения скорости.
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