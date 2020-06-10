В Приват24 запустили сервис для отслеживания и оплаты штрафов ПДД

10 июня, 2020, 18:57

ПриватБанк добавил в Приват24 новую функцию поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений

Об этом передает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии "Приват24 и мобильный банкинг.

"Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить штраф можно с помощью карточки клиента, привязанной к Приват24, в один клик.

Напомним, в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД.

Министрество внутренних дел запустило мобильное приложение "Штрафы ПДД" , которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушения, оплатить их, а также получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.

За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 000 фактов превышения скорости.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb