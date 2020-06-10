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Espreso.tvОбществоВ Приват24 запустили сервис для отслеживания и оплаты штрафов ПДД

В Приват24 запустили сервис для отслеживания и оплаты штрафов ПДД

ПриватБанк добавил в Приват24 новую функцию поиска и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе оформленных системой видеофиксации нарушений

Об этом передает пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что сервис доступен всем клиентам банка в новой веб-версии "Приват24 и мобильный банкинг.

"Для получения информации о неоплаченных штрафах нужно перейти в раздел "Платежи" - "Штрафы за нарушение ПДД". Приват24 автоматически "подтянет" информацию из базы данных МВД по номеру ИНН клиента банка. Также получить информацию о неоплаченных штрафах можно по номеру постановления о наложении штрафа ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить штраф можно с помощью карточки клиента, привязанной к Приват24, в один клик.

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