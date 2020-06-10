В Киевской области планируют уменьшить количество районов в пять раз, - ОГА
Об этом на брифинге заявил в. и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ .
"Продолжаем вместе с общинами области обсуждать принципы нового районирования Киевской области. Сейчас Киевская область, как и остальные области страны, находится в процессе административной реформы, а именно: укрупнение районов. Вместо 25, которые сейчас действуют в области, планируется создать пять раз меньше, что должно уменьшить чиновничий аппарат и расходы на него ", - сказал Володин.
По его словам, на сегодня рассматривают два варианта нового административно-территориального деления Киевщины: с пятью или шестью районами.
Володин отметил, что во внимание принимают сразу несколько факторов.
"Это должны быть города районного значения с населением более 50 тыс. человек. Они должны находиться не ближе чем в 30 км в Киев. Удаленность подчиненных населенных пунктов: не более 60 км от райцентра и т.д.", - сообщил он.
Карта: kiev-maps.com
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