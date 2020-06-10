В Киеве во время строительства ЖК экскаватор выкопал труп человека
10 июня, 2020, 20:25
В Киеве в Святошинском районе на улице Берковецкая, 6 во время земляных работ в ЖК экскаватор выкопал труп человека
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
"В столице в Святошинском районе на улице Берковецкая, 6 в ЖК "Lucky Land" во время земляных работ экскаватор выкопал труп человека", - говорится в сообщении.
Труп был завернутый в полиэтилен.
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