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Espreso.tvОбществоВ Киеве во время строительства ЖК экскаватор выкопал труп человека

В Киеве во время строительства ЖК экскаватор выкопал труп человека

В Киеве в Святошинском районе на улице Берковецкая, 6 во время земляных работ в ЖК экскаватор выкопал труп человека
Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"В столице в Святошинском районе на улице Берковецкая, 6 в ЖК "Lucky Land" во время земляных работ экскаватор выкопал труп человека", - говорится в сообщении.

Труп был завернутый в полиэтилен.

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