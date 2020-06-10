В Харькове СБУ задержала завербованного шпиона РФ: собирал данные о воинских частях
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что агент был завербован спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Сумрак" и отработали задачи по сбору информации с ограниченным доступом по воинских частям, дислоцирующимся в Харьковской области.
В рамках уголовного производства следователи и контрразведчики СБУ задокументировали факт сбора "Сумраком" информации с ограниченным доступом по ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил.
Правоохранители задержали предателя в центральной части Харькова при попытке получения таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации Вооруженных Сил Украины и государственной авиации Украины, которая имеет гриф ограничения доступа "секретно".
В ходе задержания и обыска правоохранители изъяли у предателя носители информации со сведениями с ограниченным доступом. Сейчас задержанному злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и решается вопрос об избрании судом в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению и документированию противоправной деятельности предателя проводилась совместно с Департаментом контрразведки Службы под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Фото - СБУ:
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