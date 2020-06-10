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Espreso.tvОбществоВ ГПСУ зафиксирована первая смерть от COVID-19

В ГПСУ зафиксирована первая смерть от COVID-19


фото: reuters
9 июня умер работник Госпогранслужбы, у которого был диагноз COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Человек 5 июня был госпитализирован в больницу.

6 июня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось, 9 июня он умер.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19. Из них 36 выздоровели, 21 - проходят лечение.

 

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