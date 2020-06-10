В диссертации Портнова нашли новый плагиат, - Нацагентство по обеспечению качества высшего образования

10 июня, 2020, 11:03

Комитет по вопросам этики Нацагентства по обеспечению качества высшего образования обнаружил еще один фрагмент плагиата в докторской диссертации юриста, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода глава Нацагентства Сергей Квит.

По его словам, комитет будет рекомендовать НАЗЯВО при рассмотрении этого вопроса привлечь этот фрагмент в предыдущее решение комитета о наличии плагиата в работе Портнова.

"У нас прибавилось два фрагмента. Один из них мы расцениваем именно как академический плагиат - воспроизведение опубликованного текста другого автора без указания авторства. И еще один фрагмент, который мы рассматриваем не как нарушение академической добропорядочности, а как недостаточное академическое качество - тот самый кусок текста самого автора обнаружен во вступлении и в заключении", - сообщил Квит.

НАЗЯВО предоставило сравнительную таблицу, в которой указан пример заимствований в работе Портнова без ссылки на источник, а именно:

на страницах 50 и 51 диссертации текстовые фрагменты, которые совпадают с текстовыми фрагментами издания Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: Учебник для вузов / Рук. авт. колл, и отв. ред. д. ю. н., проф. Б. А. Страшун. - четвёртое изд., Обновл. и дораб. - М .: Норма, 2007. - 896 с., на страницах 780 и 781 соответственно.

Комитет по вопросам этики Нацагентства принял решение 9 июня. На него, по словам Квита, был также приглашен Портнов.

"Пришли два адвоката от Андрея Портнова. Их позиция заключается в том, что мы вообще не имеем права ничего делать в отношении академической добропорядочности. Мы их выслушали, они отрицали все: с формальной стороны и по существу. Мы рассмотрели все свидетельства, выслушали адвокатов и приняли рекомендации к Национальному агентству - добавить к предыдущим фрагментам эти два новых фрагмента", - сказал Квит.