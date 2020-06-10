В Черном море испытывают украинский бронированный артиллерийский катер

10 июня, 2020, 20:07

В акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера (МБАК) "Костополь"

Об этом сообщает АрмияInform.

Это 7-й корпус из серии катеров проекта 58155, построенный на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком".

Как сообщил АрмияInform Представитель предприятия "Кузница на Рыбацком" Леонид Бабак сообщил, что особенностями этого этапа государственных испытаний стала проверка боевых возможностей катера, а именно применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям. Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 км.

Кроме проведения стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Протестировали работу системы защиты от наведения оружия противника. Эта система действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые отстреливаются при облучении объекта системами наведения оружия противника. Также моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

"Костополь", как и другие МБАКы, имеет низкую визуальную оптико-электронную, радиолокационную и тепловую незаметность. Поэтому катер малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Главное назначение МБАКив в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и тому подобное.

После проведения всех этапов государственных испытаний МБАК "Костополь" войдет в сил постоянной боевой готовности национального военного флота.

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